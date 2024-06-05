Hadise Kerem Bürsin'in doğum gününü kaslı fotoğrafıyla kutladı
Hadise ve Kerem Bürsin'in adları son zamanlarda aşk dedikodularına karışmıştı. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medya hesabından Kerem Bürsin'in bir fotoğrafını paylaştı...
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Geçtiğimiz gün Bodrum'da katıldığı bir etkinlikte Hadise ile birlikte doğum gününü kutlayan Kerem Bürsin'in paylaştığı bu fotoğraf çok konuşulmuştu.
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İkili hakkında aşk iddiaları çıkmış ancak Bürsin, aşk iddiaları hakkında "İyi arkadaşız. O kadar" demişti.
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Hadise, bugün ise oyuncunun doğum gününü, kaslı bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.
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Şarkıcı, Bürsin'in fotoğrafını, "Doğum günün kutlu olsun arkadaşım" notuyla paylaştı.