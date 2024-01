Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları büyük alkış topladı

Bir dönem O Ses Türkiye'de beraber jürilik yapan Hadise ve Murat Boz, Cumhuriyet'in 100. yılına özel New York'ta sahne aldı.

6 YILIN ARDINDAN AYNI SAHNEDELER

Hadise ve Murat Boz, performanslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İkilinin "Nerdesin Aşkım" şarkısıyla düeti ise seyirciden büyük alkış aldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AKSAKLIKLAR NEDENİYLE KONSER ERTELENMİŞTİ

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı şerefine İstiklal Marşı ile açılacak konserin geçtiğimiz aylarda yapılması planlandı fakat teknik aksaklıklar nedeniyle konser bu aya ertelenmişti. Murat Boz, geçen ay New York'ta vereceği konserden bahsederek, "Hadise'mle birlikte New York'ta bir konserimiz olacak. Umarım vize konuları düzgün bir şekilde sonuçlanır ve harika bir konser veririz. Şu an için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.