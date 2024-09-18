Hadise'den yaza veda pozları

Instagram hesabından peş peşe verdiği pozları paylaşan Hadise, yaza veda etti. Ünlü şarkıcının pozları sosyal medyada gündem oldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hadise'den yaza veda pozları - Resim : 1

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yaptığı şov ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

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Hadise'den yaza veda pozları - Resim : 2

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 38 yaşındaki şarkıcı son olarak yaza veda pozlarını paylaştı. 

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Hadise'den yaza veda pozları - Resim : 3

170 binden fazla beğeni alan karelere birçok yorum yapıldı.  

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Hadise'den yaza veda pozları - Resim : 4

Ünlü şarkıya "Mükemmelsin", "Hadisem çok güzelsin", "Bakmaya doyamıyorum", "Seçemedim hepsi çok iyi ", "Aura kadın" gibi övgü dolu yorumlar geldi. 