Hadise'den yeni paylaşım: "Son zamanlarda hayat"

Şarkıları, sahne şovları ve yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, makyajsız halini de yayınladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hadise'den yeni paylaşım: "Son zamanlarda hayat" - Resim : 1

Yoğun konser programının ardından dinlenmek isteyen Hadise ailesiyle tatile çıktı.  

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Hadise'den yeni paylaşım: "Son zamanlarda hayat" - Resim : 2

Sosyal medyada tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, makyajsız halini de takipçileriyle paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.  

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Hadise'den yeni paylaşım: "Son zamanlarda hayat" - Resim : 3

Beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Kimi doğallığını överken kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi. 

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Hadise'den yeni paylaşım: "Son zamanlarda hayat" - Resim : 4

Uzun yıllar sarı saçlarıyla tanıdığımız Hadise, geçtiğimiz aylarda büyük bir değişime giderek saçlarını kızıla boyamış ve bu yeni imajı çok konuşulmuştu.