Hadise'den yeni paylaşım: "Son zamanlarda hayat"
Şarkıları, sahne şovları ve yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, makyajsız halini de yayınladı.
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Yoğun konser programının ardından dinlenmek isteyen Hadise ailesiyle tatile çıktı.
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Sosyal medyada tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Hadise, makyajsız halini de takipçileriyle paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.
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Beğenenler kadar eleştirenler de oldu. Kimi doğallığını överken kimi ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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Uzun yıllar sarı saçlarıyla tanıdığımız Hadise, geçtiğimiz aylarda büyük bir değişime giderek saçlarını kızıla boyamış ve bu yeni imajı çok konuşulmuştu.