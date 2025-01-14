Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi
Ünlü şarkıcı Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez ile beraberliğini ilk kez sosyal medya hesabından ilan etti.
1 / 6
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı “Esas Oğlan” dizisi izleyiciyle buluştu. Hadise'nin dizi çekimleri sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile bir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.
2 / 6
Ünlü şarkıcı Hadise, rol aldığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile birlikteliğini ilk kez ilan etti.
3 / 6
Ünlü isim paylaşımına Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısını ekledi.
4 / 6
Şenol Sönmez de sevgilisinin bu paylaşımı sayfasında yayımladı.