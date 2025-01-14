Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı “Esas Oğlan” dizisi izleyiciyle buluştu. Hadise'nin dizi çekimleri sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile bir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.