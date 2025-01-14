Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı sevgilisi yönetmen Şenol Sönmez ile beraberliğini ilk kez sosyal medya hesabından ilan etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi - Resim : 1

Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı bir araya getiren, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı “Esas Oğlan” dizisi izleyiciyle buluştu.  Hadise'nin dizi çekimleri sırasında yönetmen Şenol Sönmez ile bir birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.

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Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Hadise, rol aldığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile birlikteliğini ilk kez ilan etti.

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Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi - Resim : 3

Ünlü isim paylaşımına Ferdi Özbeğen'in "Satmışım Anasını" şarkısını ekledi. 

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Hadise'den yeni sevgilisiyle ilk paylaşım geldi - Resim : 4

Şenol Sönmez de sevgilisinin bu paylaşımı sayfasında yayımladı.