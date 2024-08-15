Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi

Yakın zamanda yapılan bir röportajında Hafsanur Sancaktutan'a 'hayatınızda biri var mı?' sorusu yöneltilmiş ve ünlü oyuncu çok konuşulan bir yanıt vermişti.

'ORTALIKTA ADAM KALMADI' DEMİŞTİ

Sancaktutan'ın “Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı” şeklinde esprili yanıtı günlerce konuşulmuştu.