Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi

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Yakın zamanda yapılan bir röportajında Hafsanur Sancaktutan'a 'hayatınızda biri var mı?' sorusu yöneltilmiş ve ünlü oyuncu çok konuşulan bir yanıt vermişti.
'ORTALIKTA ADAM KALMADI' DEMİŞTİ
Sancaktutan'ın “Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı” şeklinde esprili yanıtı günlerce konuşulmuştu.
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Kısa bir süre sonra 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan'ın adı meslektaşı Kubilay Aka ile anılmaya başladı.
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Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü oyuncuların aşkı belgelendi. 2. Sayfa'nın haberine göre; birlikte yemek yiyen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın romantik halleri dikkat çekti.
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Mekandan el ele çıkan ikiliden Kubilay Aka, arabaya binerken Sancaktutan’ın “Adam yok” açıklamasına atıfta bulundu.