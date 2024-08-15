Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi

Uzun süredir haklarında aşk yaşadığı iddia edilen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ikilisinin birlikteliği belgelendi.

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Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi - Resim : 1

Yakın zamanda yapılan bir röportajında Hafsanur Sancaktutan'a 'hayatınızda biri var mı?' sorusu yöneltilmiş ve ünlü oyuncu çok konuşulan bir yanıt vermişti.

'ORTALIKTA ADAM KALMADI' DEMİŞTİ

Sancaktutan'ın “Kimse yok, ortalıkta adam kalmadı” şeklinde esprili yanıtı günlerce konuşulmuştu.

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Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi - Resim : 2

Kısa bir süre sonra 24 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan'ın adı meslektaşı Kubilay Aka ile anılmaya başladı.

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Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi - Resim : 3

Konuyla ilgili sessizliklerini koruyan ünlü oyuncuların aşkı belgelendi. 2. Sayfa'nın haberine göre; birlikte yemek yiyen Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın romantik halleri dikkat çekti.

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Hafsanur Sancaktutan-Kubilay Aka aşkı belgelendi - Resim : 4

Mekandan el ele çıkan ikiliden Kubilay Aka, arabaya binerken Sancaktutan’ın “Adam yok” açıklamasına atıfta bulundu.