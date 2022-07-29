Hafsanur Sancaktutan sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın doğum gününü kutladı! "Sen iyi ki benimlesin"

"Aşk Ağlatır" dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman gittikleri tatilden de kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

"SEN İYİ Kİ BENİMLESİN"

Birlikte çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hafsanur Sancaktutan, Aktaş'a; "Yol arkadaşım, dostum, iyi ki doğdun… Kalbim hep seninle, sen iyi ki benimlesin" sözleriyle seslendi. Ünlü oyuncunun gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hafsanur Sancaktutan (@hafsanur.sancaktutan)'in paylaştığı bir gönderi

KAPADOKYA TATİLİ

Yılbaşı için Kapadokya'ya giden ikili, her zaman olduğu gibi birlikte paylaşım yapmadan aynı yerde çekindikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kapadokya'da balon turu yapan ve çömlek atölyesinde ders alan Sancaktutan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel oyuncu, sevgilisiyle tek bir kare paylaşmazken; Deniz Can Aktaş da kendi sosyal medya hesabında aynı yerden paylaşım yaparak, tatile birlikte gittiklerini doğrulamıştı.