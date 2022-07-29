Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır birlikte olduğu Lior Ahituv ile evlendi

"Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları" ve "Yasak Elma" gibi birçok dizide rol alan Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile nikah masasına oturdu. Ocak 2020'de uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Lior Ahituv ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleştirdi.

YEDİ YILLIK AŞKTA MUTLU SON

Hazırlıkları saatler öncesinde başlayan düğünde Ege Kökenli, nikah alanına anne ve babasının koluna girerek geldi. Kökenli, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık 7 koca seneden karşınızda evli çift olarak karşınızdayız." dedi.

Düğün öncesi yapılan fotoğraf çekiminden bir videoyu Instagram hesabından yayınlayan Ege Kökenli “Sonsuza dek mutlu” notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımına; binlerce beğeni ve "Ömür boyu mutluluklar" yorumları yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ege Kökenli (@kokenliege)'in paylaştığı bir gönderi

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Çağla Irmak gibi isimler de düğüne katıldı.

İrem Helvacıoğlu, düğünde derin göğüs dekolteli elbisesi ile dikkat çekti. Helvacıoğlu, fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.