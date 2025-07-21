Hafsanur Sancaktutan'dan tekne pozları

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında meslektaşı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlayan Sancaktutan, yaz sezonunu Göcek’te teknede açtı. Ünlü çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, Sancaktutan da tatil karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan güzel oyuncu, kusursuz fiziği ve göz alıcı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Renkli bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sancaktutan, ilişkileriyle ilgili yaptığı bir açıklamada, “Adam yok dedim, âlâsını buldum” sözleriyle sevgilisi Kubilay Aka’ya olan hayranlığını dile getirmişti.