Hamile olan Kourtney Kardashian ameliyat geçirdi: Oğlumu kurtardıkları için minnettarım

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene evlenmişti. Bir süre tüp bebek tedavisi gören ancak daha sonra kararını değiştirdiğini açıklayan Kardashian, bu açıklamadan aylar sonra sürpriz bir şekilde hamile olduğunu müjdelemişti. Kardashian, geçirdiği zor günleri anlattı.

"DOKTORLARA OĞLUMU KURTARDIKLARI İÇİN MİNNETTARIM"

Şimdilerde annelik heyecanı yaşayan Kourtney Kardashian, doğmamış oğlunun anne karnındayken bir operasyon geçirmek zorunda kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından hastane odasında eşinin elini tutarken bir fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian, böylesine rahat geçen üç hamilelikten sonra bu tür acil bir sağlık sorununa hazırlıklı olmadığını açıkladı.

Ünlü isim, "Muhteşem doktorlarıma oğlumuzun hayatını kurtardıkları için ömrümün sonuna kadar minnettar kalacağım. Hastanede yanımda olmak için turdan yanıma koşan ve sonrasında bana bakan eşime sonsuz teşekkür ederim. Ve anneme, bu konuda elimi tuttuğun için teşekkür ederim. Benzer bir durumu yaşamamış kimsenin bu korku duygusunu anlamaya başlayabileceğini sanmıyorum. Hamileyken bebekleri için savaşmak zorunda kalan annelere karşı yepyeni bir anlayış ve saygım var. Şükürler olsun. Hastaneden karnımda ve sağ salim oğlumla çıkmak en gerçek nimetti" ifadelerini kullandı.