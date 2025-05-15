Hande Ataizi'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Ruhsar' için Sezen Aksu düşünülüyordu

1998-2001 yılları arasında Kanal D’de ekrana gelenHande Ataizi ile Cem Davran'ın başrolünü paylaştığı 'Ruhsar' dizisi yayınlandığı dönem büyük ilgi görmüştü.

Bir hayalet olan ‘Ruhsar’ karakterine hayat veren Hande Ataizi, Candaş Tolga Işık’ın “Fenomen” adlı programında diziyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu"

Ataizi, Ruhsar rolü için ilk başta müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun düşünüldüğünü açıkladı: “Ruhsar için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta ‘Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur. Ama onunla ne kadar devam edebilirsiniz? Bırakmak isteyebilir 1 yıl sonra’ diyerek manipüle etmişliğim var.”

Hande Ataizi, dizinin senaryosunu okur okumaz Ruhsar’ı canlandırmak istediğini söyledi: “Buraya gelmeden önce ilk bölümüne şöyle bir bakayım dedim, çok hoşuma gitti. Artık böyle işler yok. Tatlı, içinde minik dokundurmaları olan, insanları gülümseten bir iş. Çok sevdiğim bir karakterdi Ruhsar. Bana ilk geldiğinde, rol için birkaç alternatif vardı, ben çok istedim Ruhsar’ı oynamayı. Dedim ki tam benlik. Çizgi film karakteri gibi bir şey düşündüm kafamda, asla yetişkin değil. O çocuksu enerjisini muhafaza eden bir şey olmalı bu dedim. Onu en çocuksu, en tatlı, en yaramaz haliyle almak istedim. Bir şeyi okuduğun zaman, o sana ait mi değil mi hemen anlıyorsun.”

"Korkularımıza bir gülümseme getiren bir iş oldu"

Ataizi, “Ruhsar”ın neden fenomen olduğunu şöyle açıkladı: “Bence öncü olduğu ve kadınların sesi olduğu için. Mesela oradaki cennet sohbetleri damardan sohbetlerdi. İşte bu güçlü mizahı 7’den 77’ye herkese izletebildi. Hani nasıl bir aralar Barış Manço 7’den 77’yeydi, bazı işler gerçekten öyle oluyor. Korkularımıza bir gülümseme getiren, her anlamda umut vadeden bir iş olduğu için Ruhsar, Ruhsar oldu.” Ünlü oyuncu, “Senaryo ilk geldiğinde bu işin bir fenomen olacağını düşünmüş müydünüz?” sorusuna da “Aslında düşündüm. Bir oyuncu için çok elverişli bir roldü, fantastik olması ve içinde mizah öğelerinin olmasından dolayı. Zaten o yüzden çok istedim” yanıtını verdi.