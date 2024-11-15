Hande Doğandemir: "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor"

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'dan İstanbul'a gelme kararı alan Hande Doğandemir, o yılları şöyle anlattı: "Okulu bitirip, buraya gelmek, şimdi baktığım zaman hiç de küçümsenecek bir şey değil. Ailemi şimdi daha iyi anlıyorum. Tedirginliklerini, korkularını, şimdi daha iyi anlıyorum. Çok arkamda durdular, tüm endişelerine rağmen çok arkamda durdular."