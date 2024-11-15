Hande Doğandemir: "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor"
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, NTV'de yayınlanan Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'a içsel dünyasından ve hayatına dair önemli itiraflarda bulundu
Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi oyuncu Hande Doğandemir'i konuk etti. Doğandemir, ailesini, çocukluğunu, hayata bakışını anlatırken; yaşanmış hikayelerle de Empati kurdu.
Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'dan İstanbul'a gelme kararı alan Hande Doğandemir, o yılları şöyle anlattı: "Okulu bitirip, buraya gelmek, şimdi baktığım zaman hiç de küçümsenecek bir şey değil. Ailemi şimdi daha iyi anlıyorum. Tedirginliklerini, korkularını, şimdi daha iyi anlıyorum. Çok arkamda durdular, tüm endişelerine rağmen çok arkamda durdular."
Oyuncu Hande Doğandemir, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı olduğunu anlatırken, kendisi için de şu cümleleri kurdu: "Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum" dedi.
Doğandemir, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü belirterek, "Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup, bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu" dedi.