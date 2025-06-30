Hande Erçel, Cannes pozlarını paylaştı! Hakan Sabancı ile olan karesi ilgi gördü
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte yaz sezonuna Fransa’nın gözde tatil beldesi Cannes’da merhaba dedi. Yoğun geçen sezonun ardından yurt dışında dinlenmeyi tercih eden çiftin paylaşımları, kısa sürede binlerce yorum ve beğeniye ulaştı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
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Son olarak iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle sıkça konuşulan Erçel, sevgilisiyle birlikte tatil sezonunu açtı.
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Çiftin tatil için Fransa'nın popüler rotalarından Cannes'ı tercih ettiği öğrenildi.
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Hande Erçel, Sabancı ile çıktığı tatilden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.