Hande Erçel ekranlara ne zaman dönecek?

Hande Erçel geniş bir hayran kitlesine sahip oyunculardan. Dolayısıyla ekranlara ne zaman yeniden döneceği sorusu da dönemde merak ediliyor. Bu soru Hande Erçel'e soruldu.

Sevilen oyuncu önceki gün Etiler'deydi. Bir arkadaşıyla sohbet eden Erçel kafe çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erçel, "Ekranlara ne zaman döneceksiniz?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: Doğru zamanda doğru iş olsun istediğim için biraz bekliyorum. Senaryonun içime sinmesi gerekiyor. Dijital veya televizyon olsun diye ayrım yapmıyorum. Benim için önemli olan senaryo.

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