Hande Erçel, Elie Saab'ın onur konuğu oldu! Tarzıyla göz kamaştırdı

Hande Erçel, Elie Saab'ın 45. Yılını kutlamak üzere Riyad'da düzenlenen "The 1001 Seasons of Elie Saab" etkinliğine katıldı. Erçel, Jennifer Lopez’den Celine Dion’a birçok dünya yıldızının performans sergilediği gecede Elie Saab’ın onur konuğu oldu.