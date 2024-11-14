Hande Erçel, Elie Saab'ın onur konuğu oldu! Tarzıyla göz kamaştırdı
Hande Erçel, Elie Saab'ın 45. yılını kutlamak üzere Riyad’da düzenlediği "The 1001 Seasons of Elie Saab" etkinliğine katıldı. Kırmızı halıda ışıltılı elbisesi ile boy gösteren Erçel'in stili takipçilerinden tam not aldı.
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Hande Erçel, Elie Saab'ın 45. Yılını kutlamak üzere Riyad'da düzenlenen "The 1001 Seasons of Elie Saab" etkinliğine katıldı. Erçel, Jennifer Lopez’den Celine Dion’a birçok dünya yıldızının performans sergilediği gecede Elie Saab’ın onur konuğu oldu.
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Erçel, geceye efsane tasarımcının ilk koleksiyonlarından İlkbahar/Yaz Haute Couture 2003’den arşiv bir elbise giydi.
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Kırmızı halıda ışıltılı elbisesi ile boy gösteren Erçel'in stili takipçilerinden tam not aldı.
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