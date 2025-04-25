Hande Erçel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı

Şimdilerde 'İki Dilek Bir Dünya' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, Maldivler'e gitti. Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Hande Erçel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 1

Şimdilerde 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için çalışmalara başlayan Hande Erçel bu projede Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak. 

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Hande Erçel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 2

Hande Erçel, Maldivler'e gitti. Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Hande Erçel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 3

Tatil karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Erçel'in paylaşımı kısa sürede 900 binin üzerine beğeni aldı. 

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Hande Erçel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı - Resim : 4

31 yaşındaki Hande Erçel'in pozlarına "Çok güzel görünüyorsun", "Her zaman daha harikasın", "Güzellik sadelikte, nasıl zarif" gibi yorumlar geldi. 