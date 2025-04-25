Hande Erçel, Maldivler tatilinden pozlarını paylaştı
Şimdilerde 'İki Dilek Bir Dünya' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, Maldivler'e gitti. Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Şimdilerde 'İki Dünya Bir Dilek' filmi için çalışmalara başlayan Hande Erçel bu projede Metin Akdülger ile başrolü paylaşacak.
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Hande Erçel, Maldivler'e gitti. Ünlü oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Tatil karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Erçel'in paylaşımı kısa sürede 900 binin üzerine beğeni aldı.
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31 yaşındaki Hande Erçel'in pozlarına "Çok güzel görünüyorsun", "Her zaman daha harikasın", "Güzellik sadelikte, nasıl zarif" gibi yorumlar geldi.