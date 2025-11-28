Hande Erçel, minik hayranına müdahelede bulunan korumasına tepki gösterdi

Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, hem özel hayatı hem de kariyerindeki başarılarıyla sıkça adından söz ettiriyor. Oyuncu, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

RUSYA'DAKİ GALAYA GİTTİ

25 Kasım'da vizyona girecek olan 'İki Dünya Bir Dilek' filminin Rusya'daki galası için Moskova'ya giden Erçel, korumaları eşliğinde mekana ilerlerken yanına yaklaşmaya çalışan küçük bir hayranını gördü.

KORUMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Hande Erçel, korumasının minik hayranına karşı gösterdiği nazik olmayan tavrı fark edince anında müdahale ederek, "Hey hey hey. Stop" şeklinde tepkisini dile getirdi. Ardından minik kızı yanına alarak nazikçe önüne çekti.

Ünlü oyuncunun bu duyarlı hareketi, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı.