Hande Erçel'in doğum günü pastası Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı
Türkiye'nin en gözde oyuncularından Hande Erçel, 32. yaş gününü kutlarken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Erçel'in pastası üzerindeki dikkat çekici mesaj, üç ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı.
Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, üç yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalamış ve sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları silerek ayrılıklarını duyurmuştu.
Çiftin evlenecekleri yönündeki iddialar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ayrılık sonrası Erçel, konuya dair sorulara yanıt vermekten kaçınarak, "Bu konu hakkında asla konuşmayacağım" demişti.
Ünlü oyuncu Erçel, 32. yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımlarını yayınlayan Erçel, hayranlarının beğenisini toplarken, paylaşımlardan biri özellikle dikkat çekti.
Hande Erçel’in doğum günü paylaşımları arasında, pastasının üzerinde "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" notu vardı.