Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan yeni aşk pozu

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın magazin gündemindeki ilişkileri hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde ortaya atılan ayrılık iddialarına rağmen, çiftin aşkları kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Erçel'in Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki sevişme sahneleri nedeniyle Sabancı'nın tepkisini çektiği ve ilişkinin bittiği öne sürülmüştü. Ancak bu söylentiler, kısa sürede yalanlandı.

Ayrılık iddialarına son noktayı koyan gelişme, Hakan Sabancı'nın ağabeyi Hacı Sabancı'nın 38. doğum günü kutlamasında yaşandı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, davete el ele katılarak haklarındaki dedikoduların asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni bir aşk karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin bu romantik pozları, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

Çift, bu olaydan kısa bir süre önce de Cannes'e giderek güneşin ve denizin tadını çıkarmış, keyifli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmışlardı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın birliktelikleri, magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.