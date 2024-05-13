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Hande Erçel'den Anneler Günü'nde duygulandıran paylaşım: Çok küçüktüm seni kaybettiğimde..
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Anneler Günü'nde 2019 yılında hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'i mezarı başında anarak duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Güneşin Kızları dizisi ile hayatımıza giren ve Sen Çal Kapımı dizisi ile büyük çıkış yakalayan Hande Erçel, yıllar içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Annesine çok düşkün olan ve özlemini sık sık dile getiren ünlü oyuncu, dün Anneler Günü'nde yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
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Annesini mezarı başında anan Erçel, şu ifadeleri kullandı:
"Çok küçüktüm seni kaybettiğimde. Sana zaten doyamazdın ama keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım bu hayatı...
Zaman geçtikçe daha da alışamıyorum yokluğuna. Hala öpebiliyorken doya doya öpün ve sarılın anneciğinize... Çiçekler açsın ruhunuzda"
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Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 2019'da hayatını kaybetmişti.