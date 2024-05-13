Hande Erçel'den Anneler Günü'nde duygulandıran paylaşım: Çok küçüktüm seni kaybettiğimde..

Annesini mezarı başında anan Erçel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok küçüktüm seni kaybettiğimde. Sana zaten doyamazdın ama keşke bir süre daha dizinin dibinde yaşasaymışım bu hayatı...

Zaman geçtikçe daha da alışamıyorum yokluğuna. Hala öpebiliyorken doya doya öpün ve sarılın anneciğinize... Çiçekler açsın ruhunuzda"