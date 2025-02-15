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Hande Erçel'den sevgilisi Hakan Sabancı'ya romantik kutlama: İyi ki doğdun sevgilim
Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımıyla sevgilisi Hakan Sabancı'nın hem doğum gününü hem de Sevgililer Günü'nü kutladı.
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Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.
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Hande Erçel, sevgilisinin 34'üncü yaş gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.
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Sabancı ile birlikte çekilen fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, mesajında duygularını şu sözlerle dile getirdi; "İyi ki doğdun sevgilim. Her yaşında daha da artarak"
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Oyuncu, Sevgililer Günü’nü de unutmadı. Erçel, son olarak Hakan Sabancı'yı öptüğü romantik bir kareyi takipçileriyle paylaştı ve altına, "Sevgilim" notunu düştü.