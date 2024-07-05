Hande Soral, eşi İsmail Demirci ve oğlu Ali ile yeni pozlarını paylaştı
İsmail Demirci ile mutlu beraberlikleri devam eden Hande Soral, eşi ve oğlu ile objektif karşısına geçti. Oğulları Ali'yi kuaföre götüren Hande Soral-İsmail Demirci çifti, traş sonrası ailece poz verdi.
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Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı İsmail Demirci ile birlikte 2022 yılında oğlu Ali'yi kucaklarına almıştı.
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Oğulları ile birlikte keyifli zaman geçiren ünlü çift, geçtiğimiz hafta Bodrum'da ailecek tatil yapmıştı.
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Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, şimdi de eşi ve oğlu Ali ile yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Oğulları Ali'yi kuaföre götüren Hande Soral-İsmail Demirci çifti, traş sonrası ailece poz verdi.