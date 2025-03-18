Hande Yener'in Japonya tarzı gündem oldu

Ünlü sanatçı Hande Yener, oğlu ile birlikte Japonya tatiline çıktı. Japonya'dan peş peşe paylaşım yapan Yener'in tarzı gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Hande Yener'in Japonya tarzı gündem oldu - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Hande Yener tatil için Japonya’ya gitti. Jest yapıp ekibini de götürdü.

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Hande Yener'in Japonya tarzı gündem oldu - Resim : 2

 Farklı stilini Japonya sokaklarında sergileyen şarkıcı, ekibi ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hande Yener’e oğlu Çağın Kulaçoğlu da eşlik etti.

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Hande Yener'in Japonya tarzı gündem oldu - Resim : 3

Yener, örgülü saçları, bol kıyafetleri ve yırtık pantolonu dikkat çekerken, bu tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

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Hande Yener'in Japonya tarzı gündem oldu - Resim : 4

 Instagram hesabından paylaşım yapan Hande Yener, binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar Hande Yener'i Lady Gaga'ya benzetti.