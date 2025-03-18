Hande Yener'in Japonya tarzı gündem oldu
Ünlü sanatçı Hande Yener, oğlu ile birlikte Japonya tatiline çıktı. Japonya'dan peş peşe paylaşım yapan Yener'in tarzı gündem oldu.
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Ünlü şarkıcı Hande Yener tatil için Japonya’ya gitti. Jest yapıp ekibini de götürdü.
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Farklı stilini Japonya sokaklarında sergileyen şarkıcı, ekibi ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hande Yener’e oğlu Çağın Kulaçoğlu da eşlik etti.
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Yener, örgülü saçları, bol kıyafetleri ve yırtık pantolonu dikkat çekerken, bu tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Hande Yener, binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar Hande Yener'i Lady Gaga'ya benzetti.