Hangi ünlü, nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri

Hayranı olduğunuz ünlülerle hemşehri olabilirsiniz. İşte 30 ünlünün merak edilen memleketleri...

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Hangi ünlü, nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri - Resim : 1

Hazal Kaya – Gaziantep

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Hangi ünlü, nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri - Resim : 2

Miray Daner – Giresun

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Hangi ünlü, nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri - Resim : 3

Kenan İmirzalıoğlu – Ankara

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Hangi ünlü, nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri - Resim : 4

Boran Kuzum – Ankara