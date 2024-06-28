Hangi ünlü, nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri

Hazal Kaya – GaziantepMiray Daner – GiresunKenan İmirzalıoğlu – AnkaraBoran Kuzum – AnkaraBensu Soral – BursaNurgül Yeşilçay – AfyonkarahisarŞeyma Subaşı – SamsunGökçe Bahadır - İstanbulCihangir Ceylan – AdanaNusret – ErzurumAnıl Acar (Gazapizm) – ElazığÖzge Özpirinççi – DiyarbakırErkan Petekkaya – ElazığEngin Günaydın – TokatEzgi Mola – MalatyaHande Erçel – BalıkesirSinem Kobal – RizeEngin Altan Düzyatan – İzmirLarissa Gacemer – BrezilyaHadise – SivasDemet Özdemir – KocaeliBen Fero – İzmirGupse Özay – İzmir İrem Sak – Sivas Bartu Küçükçağlayan – EskişehirNehir Erdoğan – İzmirBülent İnal – ŞanlıurfaNesrin Cavadzade – AzerbaycanŞükran Ovalı – İzmirEce Erken – Çorlu