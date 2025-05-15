Harika Avcı: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!

Uzun yıllardır televizyon ve sinema projelerinde yer almayan, bir süredir de maddi sıkıntılar yaşayan Harika Avcı, sessizliğini Onur Akay'a bozdu.

'KISA BİR SÜRE SONRA ÖLÜMÜM DUYULACAK'

Sağlık problemleri yaşayan ünlü sanatçı "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz" dedi.

'KARACİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONULMUŞTU'

Harika Avcı, "Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim" diyerek sözlerini sonlandırdı.

1980'li yıllarda ardı ardına çektiği filmler ile tanınan gerçek adı Nermin Ocak olan ünlü isme Harika Avcı adını veren kişi Gönül Yazar olmuştu.