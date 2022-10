Harry Potter filmlerinin ünlü oyuncusu Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Harry Potter serisinde, "Hogwarst bekçisi Hagrid" ismiyle tanınan İskoç oyuncu Robbie Coltrane, 72 yaşında hayatını kaybetti. Robbie Coltorne'nin vefat haberi oyuncunun hayranlarını üzdü.

Coltrane’in ölüm haberi sadece hayranlarını değil oyuncu arkadaşlarınıda üzdü. Emma Watson, Instagram’da, Coltrane ile olan bir fotoğrafını paylaşarak onun ne kadar ince ve kibar biri olduğunu ve hiç unutulmayacağını yazdı.

Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling de üzücü haber üzerine Twitter’da şöyle yazdı: “Robbie gibi birini bir daha asla uzaktan tanıyamayacağım. İnanılmaz bir yetenekti. Onu tanıdığım, onunla çalıştığım ve onunla güldüğüm için çok şanslıydım. Başta çocukları olmak üzere ailesine sevgi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z