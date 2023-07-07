Harun Tekin'den Melisa Sözen'e: İyi ki doğdun sevgilim

Ünlü oyuncu Melisa Sözen, uzun yıllardır "Mor ve Ötesi" grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşıyor. Tekin, son olarak 38 yaşına basan Melisa Sözen'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

TEKİN'DEN ROMANTİK KUTLAMA

Tekin, İlhan Berk'in “...Ben senin krallığın ülkene yetiştim kaldım gölge tanımayan güzelliğinle. Her sabah büyüten denizimizi böyle gülüşlerindi o ülkede bilmez miyim" dizeleriyle Melisa Sözen'e seslendi.

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan Harun Tekin, Sözen'e "İyi ki doğdun sevgilim" demeyi de ihmal etmedi.