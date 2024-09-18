Hasan Can Kaya'nın acı günü

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'Konuşanlar' programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, halasının vefatıyla sarsıldı.
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Hasan Can Kaya'nın, daha önce programa da gelen ve ‘pazarlıkçı hala’ olarak viral olan halası hayatını kaybetti. Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kaya, acı haberi şu sözlerle duyurdu:
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'KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEDEN GİTTİ BU DÜNYADAN...'
"Her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücâdele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik.. Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu Dünya’dan.. Seni çok seviyoruz halacığım."