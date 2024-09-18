Hasan Can Kaya'nın acı günü

'KİMSEDEN BİR ŞEY İSTEMEDEN GİTTİ BU DÜNYADAN...'

"Her daim neşeli, herkesin yanında, hep mücâdele eden, hep güçlü, hiç şikayet etmemiş, aman dememiş, yaşadığı kötülüklere bir gün bile ağlamamış dünyalar tatlısı halamı kaybettik.. Yaşadığı gibi aniden, kimseye eyvallahı olmadan, kimseden bir şey istemeden gitti bu Dünya’dan.. Seni çok seviyoruz halacığım."