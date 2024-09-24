Hastanelik olan Simge Sağın konserini iptal etmek zorunda kaldı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde önceki akşam şarkıcı Simge Sağın konser verecekti. Ancak Sağın, konserin başlamasına dakikalar kala öksürük krizine girdi.
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Nefes almakta zorlanan popçu durumu kötüleşince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı burada tedavi altına alındı.
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'ÖKSÜRÜK KRİZİ NEDENİYLE KONSERİMİ GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ'
Hastaneden paylaşım yapan Simge Sağın hayranlarına "Arkadaşlar konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" diye seslendi.
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"TEŞEKKÜR EDERİM"
Sağın, sonrasında ise sağlık durumu hakkında bilgi verip; "Bugün daha iyiyim" diyerek, gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.