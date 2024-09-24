Hastanelik olan Simge Sağın konserini iptal etmek zorunda kaldı

Denizli Çivril'de Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde sahne alacak olan Simge Sağın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Hastanelik olan Simge Sağın konserini iptal etmek zorunda kaldı - Resim : 1

Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde önceki akşam şarkıcı Simge Sağın konser verecekti. Ancak Sağın, konserin başlamasına dakikalar kala öksürük krizine girdi.

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Hastanelik olan Simge Sağın konserini iptal etmek zorunda kaldı - Resim : 2

Nefes almakta zorlanan popçu durumu kötüleşince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı burada tedavi altına alındı.

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Hastanelik olan Simge Sağın konserini iptal etmek zorunda kaldı - Resim : 3

'ÖKSÜRÜK KRİZİ NEDENİYLE KONSERİMİ GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ'

Hastaneden paylaşım yapan Simge Sağın hayranlarına "Arkadaşlar konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" diye seslendi.

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Hastanelik olan Simge Sağın konserini iptal etmek zorunda kaldı - Resim : 4

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Sağın, sonrasında ise sağlık durumu hakkında bilgi verip; "Bugün daha iyiyim" diyerek, gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.