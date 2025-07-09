Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı'dan tatilde aşk pozu

Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan "Hudutsuz Sevda" adlı yapımda rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı ile tatile çıktı.

Güneşlenirken ve denizde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken çekilen karelerini paylaşan güzel yıldız, sevgilisiyle verdiği pozlarla da dikkat çekti. Ünlü çiftin aşk dolu tatil pozu sosyal medyaya damgasını vurdu.

Köseoğlu'nun "Sürpriz sonlu" notuyla paylaştığı, arkadaşlarıyla denizde şakalaştığı anların yer aldığı video ise görenleri gülümsetti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hayal Köseoğlu (@hayalkoseoglu)'in paylaştığı bir gönderi

Hayal Köseoğlu'ndan OKB ve Anksiyete İtirafı: "10 Yıldır Mücadele Ediyorum"

Öte yandan, Hayal Köseoğlu kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla önemli bir konuya değinmişti. Ünlü oyuncu, 10 yıldır Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Anksiyete ile mücadele ettiğini açıkladı. Köseoğlu, bu deneyimlerini paylaşarak benzer zorluklar yaşayan takipçilerine destek olmak istediğini belirtmişti.

Instagram hesabından takipçilerine seslenen Hayal Köseoğlu, özellikle son iki yılda hastalığın şiddetinin ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Tedavi sürecine dair samimi açıklamalarda bulunan Köseoğlu, şunları dile getirdi:

“Arkadaşlar, 10 senedir Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Anksiyete hastasıyım. Son 2 senedir korkunç bir düzeydeydi. Bu sene, artık bundan sonsuza kadar kurtulmak için tüm maddi kaynaklarımı OKB uzmanlarına harcadım. Hastalığı, 10 üzerinden 10 seviyesinden 3-4 seviyesine getirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Hâlâ önümde uzun bir yol var ama herkes maalesef benim kadar şanslı değil. Özellikle OKB konusunda yeterince Türkçe kaynak bulunmuyor."

Aynı sorunları yaşayan takipçilerine destek olmayı amaçladığını vurgulayan Köseoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sorularınız varsa, kendi deneyimlerimi kullanarak yardımcı olmak isterim. Not: Bu asla terapi yerine geçemez. Sadece seanslarda ve iyileşme sürecinde öğrendiklerimi aktarabilirim.”