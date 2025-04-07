Hayal Köseoğlu'ndan yıl dönümü kutlaması: "Hep böyle el ele, göz göze, diz dize"
Geçtiğimiz günlerde Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular Hayal Köseoğlu ve Ersoy Nezir Çınarlı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, ilişkilerinin birinci yıllarını kutladı.
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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda yer alan Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'nın doğum gününde romantik paylaşımlar yaparak, aşklarını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.
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Çift, aşkını yeni ilan etse de birlikteliğin daha uzun olduğu ortaya çıktı.
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Bir yıl boyunca birlikte olan oyuncu çift, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları samimi paylaşımlarla kutladı.
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Köseoğlu, o paylaşımında; "Birinci senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" şeklinde romantik ifadeler kullandı.