Hayat Bilgisi'nin genç aşıkları 'Barbie' ve 'Ortega' yıllar sonra buluştu

Birlikte verdikleri poz ise kısa süre içerisinde gündem oldu. Takipçileri, bu pozun ardından "Ortega Sedat ve Barbi Gamze unutulmazlar", "Bi duygulandım", "Ahhh çocukluğum","Çok tatlısınız","Geçmişe yolculuk, gözyaşım pıt"i "Hüzünlendim" gibi yorumlar yaptı.