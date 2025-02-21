Hayat Bilgisi'nin genç aşıkları 'Barbie' ve 'Ortega' yıllar sonra buluştu
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin sevilen isimleri 'Barbie' ve 'Ortega' yıllar sonra buluştu. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan İpek Erdem, dizinin sevenlerine nostaljik anlar yaşattı.
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2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan İpek Erdem, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.
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Güzel oyuncu, Paris’te geçirdiği zamanın ardından birkaç ay önce Türkiye'ye geri döndü.
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İpek Erdem, dizideki aşkı Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel ile yeniden bir araya geldi. İkili, Yılmazel'in yazdığı Juliet adlı tiyatro oyununu izlemek için buluştu.
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Birlikte verdikleri poz ise kısa süre içerisinde gündem oldu. Takipçileri, bu pozun ardından "Ortega Sedat ve Barbi Gamze unutulmazlar", "Bi duygulandım", "Ahhh çocukluğum","Çok tatlısınız","Geçmişe yolculuk, gözyaşım pıt"i "Hüzünlendim" gibi yorumlar yaptı.