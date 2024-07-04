Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile dün evlendi.

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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi - Resim : 1

2003 yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi - Resim : 2

Unutulmaz dizideki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı evlendi.  

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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi - Resim : 3

Kupacı dün akşam uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile  nikah masasına oturdu.

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Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi - Resim : 4

Sedef Adası'nda düzenlenen törene ünlü çiftin akrabaları ve arkadaşları akın etti.  