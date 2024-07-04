Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı avukat Ece Ceylanlı ile evlendi
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Pikaçu Kerem" rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile dün evlendi.
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2003 yılında yayınlanan ve başrolünde Perran Kutman, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.
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Unutulmaz dizideki rolüyle hafızalara kazınan ve son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan başarılı oyuncu Kerem Kupacı evlendi.
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Kupacı dün akşam uzun zamandır gözlerden uzak aşk yaşadığı avukat sevgilisi Ece Ceyhanlı ile nikah masasına oturdu.
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Sedef Adası'nda düzenlenen törene ünlü çiftin akrabaları ve arkadaşları akın etti.