'Hayat Hırsızı' dizisi geliyor: Cemre Baysel başrolde
Ay Yapım’ın NOW için çekeceği 'Hayat Hırsızı' dizisi temmuz ayında sete çıkacak. Dizinin başrolünde son olarak 'Sakla Beni' dizisiyle seyirci karşısına çıkan Cemre Baysel yer alacak.
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Hayat Hırsızı kod adlı dizi NOW'ın eylül ayında yayınlamayı planladığı dizilerin başında yer alıyor. Dizinin başrolünde son olarak 'Sakla Beni' dizisiyle seyirci karşısına çıkan Cemre Baysel yer alacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, öksüz bir kız çocuğu olan Leyla’nın kendisine kabus yaşatan üvey annesinden alacağı intikamın öyküsünü ekrana taşıyacak olan diziyi yönetmen Hilal Saral çekecek.
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Baysel’in partneri Civan rolü için de birçok jönle görüşüldü ve son gelen haberlere göre rol için Alperen Duymaz’ın adı geçiyor.
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Dizinin en önemli karakterlerinden Leyla’nın üvey annesi “Nur” için de ülkemizin en iyi oyuncularından Gonca Vuslateri’yle görüşülüyor.