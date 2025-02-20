Hayranlarını korkuttu! Tolga Sarıtaş set yolunda kaza geçirdi
Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, kaza yaptı.
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Ekranların başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmüştü. Yakışıklı oyuncudan hayranlarını telaşlandıran bir haber geldi.
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"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, kaza yaptı.
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Muhabir Online'ın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş’ın otomobiline arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan bir açıklama gelmedi.