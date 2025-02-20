Hayranlarını korkuttu! Tolga Sarıtaş set yolunda kaza geçirdi

Şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, kaza yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Hayranlarını korkuttu! Tolga Sarıtaş set yolunda kaza geçirdi - Resim : 1

Ekranların başarılı oyuncularından Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisiyle ekranlara dönmüştü. Yakışıklı oyuncudan hayranlarını telaşlandıran bir haber geldi.

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Hayranlarını korkuttu! Tolga Sarıtaş set yolunda kaza geçirdi - Resim : 2

"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş, kaza yaptı.

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Hayranlarını korkuttu! Tolga Sarıtaş set yolunda kaza geçirdi - Resim : 3

Muhabir Online'ın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş’ın otomobiline arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Hayranlarını korkuttu! Tolga Sarıtaş set yolunda kaza geçirdi - Resim : 4

Konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan bir açıklama gelmedi.