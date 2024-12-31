Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali, 5 yaşına girdi

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali, 5 yaşına girdi. Kaya, oğlunun doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali, 5 yaşına girdi - Resim : 1

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile beş yıllık ilişkisini 6 Şubat 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

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Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali, 5 yaşına girdi - Resim : 2

Oyuncu çiftin Fikret Ali ile Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulunuyor.

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Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali, 5 yaşına girdi - Resim : 3

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 5 yaşına girdi.  Ünlü çift oğullarının doğum gününü Star Wars konseptli parti ile kutladı.

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Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali, 5 yaşına girdi - Resim : 4

Kaya, doğum günü partisinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Kaya, gönderisine 'Sene bitmeden o güzel günden' notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede tebrik mesajları yağdı.