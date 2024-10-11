Hazal Kaya: Biri eşime asılsa çok eğlenirim
Ünlü oyuncu Hazal Kaya konu olduğu bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Kaya'nın "Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim" açıklaması dikkat çekti.
34 yaşındaki Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki çocukları olmuştu.
Şimdilerde başrolünü Çağlar Ertuğrul ile paylaştığı Sorgu dizisi ile izleyici ile buluşan Hazal Kaya, Sibel Arna’nın programına konuk oldu. Kaya, eşi Ali Atay’la ilişkisini anlattı.
“Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu.”
Oyuncu, eşine asılanların olduğunu söyledi:
“Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz.”
Oyuncu, korkak biri olduğunu da söyledi:
“Bir hayvan olma şansım olsa, balporsuğu olmak isterdim. Çünkü korku duygusu yok. Yılan yiyor, aslanlara saldırıyor. Ben çok korkak olduğum için bu beni mutlu ediyor. Çok korktuğum için bu kadar korkusuz zannediliyorum. En çok da insanlardan korkuyorum.”