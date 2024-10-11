Hazal Kaya: Biri eşime asılsa çok eğlenirim

“Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve kabul ettik bunu.”

Oyuncu, eşine asılanların olduğunu söyledi:

“Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. ‘Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun’ diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz.”