Hazal Kaya oyuncu arkadaşı Yezdan Kayacan'ın vefatıyla sarsıldı

Tiyatro oyuncusu Yezdan Kayacan hayatını kaybetti. Oyuncular Sendikası'ndan Yezdan Kayacan'ın vefatına ilişkin şu açıklama yapıldı:

Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.'

Kayacan'ın vefatının ardından ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Kaya şu ifadeleri kullandı; "Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu."

Öte yandan Kayacan'ın ani ölümü sonrası sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

YEZDAN KAYACAN KİMDİR?

1990 yılında Kastamonu’da doğan Yezdan Kayacan, sanat hayatına 1999 yılında Saran Stüdyoları’nda seslendirme çalışmaları yaparak adım attı. 2005 yılında solfej ve bas gitar eğitimi aldıktan sonra “Mattamu” adlı rock grubunda bas gitar çaldı. Tiyatroya olan ilgisiyle Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Hazırlık Bölümü’nde eğitim aldı, Sumru Yavrucuk’un Afife Jale Sahnesi atölyelerine katıldı.

Eğitimini Pera Akademi’de sürdürdü ve çocuklara yaratıcı drama eğitimi verdi. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu olarak kazanan Kayacan, yüksek lisans çalışmalarını burada tamamladı. “İki Kardeş” adlı oyunu sanat çevrelerinden olumlu eleştiriler aldı.