Hazal Kaya'dan Ali Atay'la yeni pozlar: Geldi kalbim

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2019'da evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.
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2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Hazal Kaya, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Şimdilerde çocuklarıyla tatilde olan Kaya, yanına gelen eşiyle objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Geldi kalbim" ifadelerini kullandı.