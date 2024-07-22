Hazal Kaya'dan Ali Atay'la yeni pozlar: Geldi kalbim

Şimdilerde çocuklarıyla tatilde olan Hazal Kaya, yanına gelen eşiyle objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Geldi kalbim" ifadelerini kullandı.

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'la yeni pozlar: Geldi kalbim - Resim : 1

2019'da evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı.

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'la yeni pozlar: Geldi kalbim - Resim : 2

2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucaklarına alan ünlü çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'la yeni pozlar: Geldi kalbim - Resim : 3

Zaman zaman eşi ya da çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Hazal Kaya, bunlara bir yenisini daha ekledi.

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Hazal Kaya'dan Ali Atay'la yeni pozlar: Geldi kalbim - Resim : 4

Şimdilerde çocuklarıyla tatilde olan Kaya, yanına gelen eşiyle objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Geldi kalbim" ifadelerini kullandı.