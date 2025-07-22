Hazal Kaya'dan yaz imajı: Sarışanlar daha çok eğleniyor dediler

Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj değişikliğine gitti. Kaya, yeni görüntüsünü esprili bir şekilde paylaştı.

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Hazal Kaya'dan yaz imajı: Sarışanlar daha çok eğleniyor dediler - Resim : 1

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. 

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Hazal Kaya'dan yaz imajı: Sarışanlar daha çok eğleniyor dediler - Resim : 2

Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Kaya, 2023 yılında da ikinci bebeği Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu. 

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Hazal Kaya'dan yaz imajı: Sarışanlar daha çok eğleniyor dediler - Resim : 3

Ünlü oyuncu bu kez de yeni imajıyla gündeme geldi. 

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Hazal Kaya'dan yaz imajı: Sarışanlar daha çok eğleniyor dediler - Resim : 4

Kaya, yeni görüntüsünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu sarı saçlarıyla ilgi gördü.