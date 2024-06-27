Hazar Ergüçlü'nün leopar stili gündem oldu
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü sezonun yorgunluğunu sevgilisi Efe Çelik ile birlikte İspanya’nın ünlü bölgesi Costa del Sol’da atıyor. Tatiline devam eden Ergüçlü'nün leopar stili gündem oldu.
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İspanya’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Costa del Sol’da tatil yapan oyuncu Hazar Ergüçlü, tüm sezonun yorgunluğunu attığı anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.
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İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteri ile başarılı bir sezon çıkartan Hazar Ergüçlü, şimdi de leopar stili ile gündem oldu.
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Intagram hesabından leopar elbiseli ve eldivenli pozlarını peşpeşe paylaşan ünlü oyuncuya birçok beğeni ve yorum geldi.
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Ergüçlü’ye "Çok güzelsin maşallah", "Muhteşem", "Dilber harikasın", "Bu ne güzellik", "Kostüm içindeki ile bütünleşmiş " gibi yorumlar geldi.