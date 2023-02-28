Helin Kandemir'in acı günü

Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan: Muhafız, Kağıt Ev, Duy Beni gibi dizilerde rol alan Helin Kandemir’in 47 yaşındaki babası Murat Kandemir bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Genç oyuncunun babası Murat Kandemir hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Helin Kandemir acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kandemir, “Babamın cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Helin Kandemir’in acısına meslektaşları ortak oldu. Hülya Duyar “Helin canımın içi… Babacığının mekanı cennet olsun. Sabırlar dilerim. Bütün dualarım sizinle…” mesajını gönderdi.