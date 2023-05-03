Hilal Altınbilek sevgilisi Mehmet Can Uzun ile ilk kez fotoğrafını paylaştı

Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini noktalamıştı. Ünlü oyuncu, sürpriz ayrılıktan sonra Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlamıştı. Altınbilek, sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

İLK FOTOĞRAF

Ünlü oyuncu, sosyal medyada aşka geldi. Sürpriz bir paylaşıma imza atan Hilal Altınbilek, kısa süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun ile romantik bir karesini takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk pozu saatler içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hilal Altınbilek (@hilalaltinbilek)'in paylaştığı bir gönderi

"GÜZEL GİDİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de görüntülenen Altınbilek, ilişkisi hakkında ilk defa konuşmuş ve "Her şey yolunda, çok mutluyum. Güzel gidiyor" demişti.