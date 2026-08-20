Pırıl Atasev kimdir? Pırıl Atasev kaç yaşında ve nereli?
Survivor şampiyonu ve oyuncu Hilmi Cem İntepe ile evlenmesinin ardından gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olan çift, 19 Ağustos 2026'da İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Peki, Pırıl Atasev kimdir? Pırıl Atasev kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasever ile ilişkisini resmiyete döktü.
Düğünden paylaşılan görüntülerin sosyal medyada ilgi görmesiyle birlikte Pırıl Atasev'in hayatı da araştırılmaya başlandı.
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PIRIL ATASEV KİMDİR?
Pırıl Atasev, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Atasev, kariyerini dans ve pilates alanında geliştirdi.
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Amerika'da dans eğitimi alan Atasev, profesyonel dans çalışmalarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.
Atasev'in profesyonel dans kariyerinde çeşitli ünlü isimlerin sahne çalışmalarında yer aldığı ve dans alanında eğitim verdiği aktarılıyor.
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NE ZAMAN NİŞANLANDILAR?
Hilmi Cem İntepe, 2024 yılında Londra'da Pırıl Atasev'e evlilik teklif etmişti. Çift daha sonra 2025 yılında nişanlandı. Nişan töreninin ardından Atasev'in kim olduğu ve mesleği de merak konusu olmuştu.