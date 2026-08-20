Pırıl Atasev kimdir? Pırıl Atasev kaç yaşında ve nereli?

Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasever ile ilişkisini resmiyete döktü.

Düğünden paylaşılan görüntülerin sosyal medyada ilgi görmesiyle birlikte Pırıl Atasev'in hayatı da araştırılmaya başlandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pırıl Atasev (@prlatasev)'in paylaştığı bir gönderi

PIRIL ATASEV KİMDİR?

Pırıl Atasev, 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Atasev, kariyerini dans ve pilates alanında geliştirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pırıl Atasev (@prlatasev)'in paylaştığı bir gönderi

Amerika'da dans eğitimi alan Atasev, profesyonel dans çalışmalarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.

Atasev'in profesyonel dans kariyerinde çeşitli ünlü isimlerin sahne çalışmalarında yer aldığı ve dans alanında eğitim verdiği aktarılıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Pırıl Atasev (@prlatasev)'in paylaştığı bir gönderi

NE ZAMAN NİŞANLANDILAR?

Hilmi Cem İntepe, 2024 yılında Londra'da Pırıl Atasev'e evlilik teklif etmişti. Çift daha sonra 2025 yılında nişanlandı. Nişan töreninin ardından Atasev'in kim olduğu ve mesleği de merak konusu olmuştu.