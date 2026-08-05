12 Ağustos Aslan burcunda tam güneş tutulması: En çok hangi burçlar etkilenecek?

Egonun Sınavı ve Kolektif Güç

Tutulmanın gerçekleştiği Aslan – Kova aksı, bireysel güç ile kolektif sorumluluk arasındaki hassas dengeyi temsil eder.

Bu dönemde yaşanacak dönüşümler, sahte kibir ile sağlıklı özdeğer arasındaki ince çizgiyi belirginleştirecek. Tutulmanın güçlü etkileri, kontrolü elde tutma arzusu ile radikal bir yenilenmeye teslim olma arasında zihinsel bir baskı yaratabilir. Bize öğretilen en büyük ders ise şu olacak: Gerçek güç, başkaları üzerinde baskı kurmak değil; kendi hayatının sorumluluğunu cesaretle üstlenmektir.