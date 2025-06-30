Hipodromda şıklık yarışı: Ünlüler 99'uncu Gazi Koşusu'na katıldı

Türkiye'nin en köklü at yarışlarından olan 99. Gazi Koşusu, bu yıl da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda büyük bir heyecanla düzenlendi. Ancak bu yılki etkinlikte sadece yarışan atlar değil, ünlü isimlerin şık kombinleri de dikkat çekti.

Ekranların sevilen yüzlerinin yoğun ilgi gösterdiği Gazi Koşusu'nda, katılımcılar adeta kendi moda defilelerini sergiledi. Kimi klasik tarzlarıyla zarafeti temsil ederken, kimi ise cesur seçimleriyle objektiflere poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte Veliefendi Hipodromu'nun etkinlik alanı, adeta bir açık hava defilesine dönüştü.