Hipodromda şıklık yarışı: Ünlüler 99'uncu Gazi Koşusu'na katıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusu büyük bir katılımla gerçekleşti. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen önemli koşuya, siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim ilgi gösterdi. Ünlüler, özenle seçtikleri kıyafetleriyle göz kamaştırırken, tarzlarıyla da dikkat çekti.
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Türkiye'nin en köklü at yarışlarından olan 99. Gazi Koşusu, bu yıl da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda büyük bir heyecanla düzenlendi. Ancak bu yılki etkinlikte sadece yarışan atlar değil, ünlü isimlerin şık kombinleri de dikkat çekti.
Ekranların sevilen yüzlerinin yoğun ilgi gösterdiği Gazi Koşusu'nda, katılımcılar adeta kendi moda defilelerini sergiledi. Kimi klasik tarzlarıyla zarafeti temsil ederken, kimi ise cesur seçimleriyle objektiflere poz verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte Veliefendi Hipodromu'nun etkinlik alanı, adeta bir açık hava defilesine dönüştü.
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Nurgül Yeşilçay
Elbise - Raşit Bağzıbağlı
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Sibel Taşçıoğlu
Elbise - Nillush Vintage
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Aslı Bekiroğlu
Elbise - Nillush Vintage