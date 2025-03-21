Hudutsuz Sevda dizisinde aşk! Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda boy gösteren Hayal Köseoğlu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı. Köseoğlu, birlikte pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.
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Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda.
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Köseoğlu gönlünü rol arkadaşı dizide birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı. Köseoğlu, birlikte pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.
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Paylaşımına ise “Görüşürüz Hudutsuz Sevdam” notunu düşen oyuncu, hem dizideki karakterine hem de sevgilisinin diziden ayrılmasına duygusal bir şekilde veda etti.
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Ünlü oyuncuların aşk yaşadığı haberlerine hayranlarından da destek mesajları geldi. Çiftin uyumunu beğenen takipçileri, sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirdi.