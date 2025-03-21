Hudutsuz Sevda dizisinde aşk! Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

NOW ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda boy gösteren Hayal Köseoğlu gönlünü rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı. Köseoğlu, birlikte pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Hudutsuz Sevda dizisinde aşk! Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı - Resim : 1

Daha önce 'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan  Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosunda.

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Hudutsuz Sevda dizisinde aşk! Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı - Resim : 2

Köseoğlu gönlünü rol arkadaşı dizide birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı'ya kaptırdı. Köseoğlu, birlikte pozlarını paylaşarak aşkını ilan etti.

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Hudutsuz Sevda dizisinde aşk! Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı - Resim : 3

 Paylaşımına ise “Görüşürüz Hudutsuz Sevdam” notunu düşen oyuncu, hem dizideki karakterine hem de sevgilisinin diziden ayrılmasına duygusal bir şekilde veda etti.

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Hudutsuz Sevda dizisinde aşk! Hayal Köseoğlu, gönlünü rol arkadaşına kaptırdı - Resim : 4

Ünlü oyuncuların aşk yaşadığı haberlerine hayranlarından da destek mesajları geldi. Çiftin uyumunu beğenen takipçileri, sosyal medya üzerinden mutluluklarını dile getirdi.