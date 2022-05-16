İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol tek celsede boşandı

Uzun süredir ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol evliliklerini sonlandırdı. İkilinin 5 yıllık evlilikleri dün görülen dava ile tek celsede bitti. Çelikkol ve Mutlu, 2017 yılında Knidos Deveboynu Feneri'nde dünyaevine girmişti ve Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

DOSTLARI BARIŞTIRAMADI

Çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

ALYANSLAR ELE VERMİŞTİ

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol’un haziran ayından beri ayrı oldukları ortaya çıktı. Oyuncunun dizi çekimleri için bir süredir Adana’da olması sebebiyle çiftin arasının iyice açıldığı söylendi. Ayrılığın sinyalleri alyansların çıkartılmasıyla başladı. Sosyal medyada da birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin ilişkilerini toparlaması için araya yakın dostlarının girdiği öğrenildi. Fakat ikili, tüm çabalara rağmen bu karardan vazgeçmedi.

"EVLERİ AYIRMA YOK"

Çelikkol, geçtiğimiz günlerde boşanma soruları karşısında "Evet maalesef yazılıyor. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey." açıklamasını yapmıştı.