Kim Kardashian-Kanye West çifti resmen boşandı! İşte boşanmanın detayları

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West ve reality show yıldızı Kim Kardashian 'dan hayranlarını üzen haber geldi. Birkaç ay önce adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan Kanye West ile Kim Kardashian, sekiz yıl önce ihtişamlı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Kardashian ve West, 8 yıllık evliliklerini noktaladı.

RESMİ OLARAK BOŞANDILAR

Kardashian'ın mahkemede hakimden resmi olarak bekar ilan edilmesi talebinde bulunacağı haberleri yer basında yer alırken, beklenen oldu. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde yapılan bir duruşmada mahkeme Kim Kardashian'ı, artık bekar ilan etti. Yani North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı.

Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı “Evet" oldu.

WEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

Duruşmaya görüntülü olarak dahi katılmayan ünlü rapçi, davadan 24 saat önce avukatını değiştirerek yeni bir avukat tutmuştu.

Kardashian'ın avukatı ise hakime, West’in bu hamlesinin bir geciktirme taktiği olduğu ve onun stratejik ilerlediğini söyledi.

Davanın bir sonraki duruşması Ağustos ayına ertelendi.

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VELAYETLER ORTAK

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden Kanye West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda ortak noktada buluştu.

Kardashian-West çiftinin boşanma süreci Şubat 2021'de start almıştı. Ünlü çift, geçen yıl yolları ayırma kararı alır almaz sevgilileriyle görüntü vermişti.