İbrahim Tatlıses, ikiz torunlarıyla bir araya geldi! Benzerlikleri gündem oldu
Geçtiğimiz haftalarda kalp ameliyatı olan ve kısa sürede sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun ikiz oğulları Emir ve Ayel ile bir araya geldi. Benzerlikleri ise gündem oldu.
1 / 5
Sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat oldu.
2 / 5
Kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, Alaçatı'da tatil yapan oğlu İdo ve gelini Yasemin Şefkatli'yi ziyaret ederek torunlarıyla vakit geçirdi.
3 / 5
Torunlarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses'in o anlarını oğlu İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
4 / 5
İkizlerin isminin not edildiği paylaşımda İbrahim Tatlıses'in, mutluluğu gözlerden kaçmadı.